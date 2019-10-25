Протесты против Владимира Зеленского, которые, по оценкам экспертов, грозятся перерасти в новый Майдан, ставят под сомнение выполнимость минских соглашений, а также отдаляют перспективу встречи в нормандском формате. Однако некоторые специалисты считают, что подобные цели ставят перед собой не только радикально настроенные националисты, но и политики из ближайшего окружения президента Украины.

Протесты против Владимира Зеленского, которые, по оценкам экспертов, грозятся перерасти в новый Майдан, ставят под сомнение выполнимость минских соглашений, а также отдаляют перспективу встречи в нормандском формате. Однако некоторые специалисты считают, что подобные цели ставят перед собой не только радикально настроенные националисты, но и политики из ближайшего окружения президента Украины.В эфире телеканала "Россия 1" украинский политолог Михаил Погребинский рассказал о попытке украинских властей продавить свою точку зрения, идущую вразрез с представлениями международного сообщества. "Мы показали, что мы не можем, у нас нет возможности реализовать формулу Штайнмайера и вообще минские соглашения", – отметил эксперт. В связи с этим, по его словам, Киев надеется, что Запад окажет давление на Москву, чтобы та отказалась от буквы и духа минских соглашений и пошла на какие-то уступки.Материал дополняется.