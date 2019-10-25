Из Талахасси в Майями, из Майями — в Москву. Такой путь должна преодолеть Мария Бутина, чтобы вернуться на Родину. За решеткой в американской тюрьме она провела более 66 недель.

Из Таллахасси в Майями, из Майями — в Москву. Такой путь должна преодолеть Мария Бутина, чтобы вернуться на Родину. За решеткой в американской тюрьме она провела более 66 недель. Все из-за желания наладить российско-американские отношения. Сегодня Бутину должны депортировать на Родину. По крайней мере, такое обещание дали российским дипломатам в Госдепе. Впрочем, каким рейсом полетит Мария Бутина — американцы держат в тайне.До выхода на свободу Марии Бутиной остался один шаг. Накануне здесь — в исправительном учреждении города Таллахасси (это столица штата Флорида) россиянка подписала документы об освобождении. Впереди — депортация.Марию Бутину — яркую общественницу, выпускницу американского университета в Вашингтоне, которая ни от кого не скрываясь, пыталась на своем уровне помочь восстановлению нормальных отношений между Россией и США, агенты ФБР взяли накануне саммита президентов в Хельсинки. Вряд ли случайно. Не найдя никого, кто мог бы быть причастен к мифическому сговору Белого дома с Кремлем, не довольные Трампом американские силовики и вашингтонские бюрократы, похоже, выместили свою злость на Бутиной.С первых же дней американская пресса с подачи стороны обвинения стала смешивать девушку с грязью. Телеканалы и газеты распространяли откровенную ложь, которую потом опровергли на суде. Марию называли шпионкой, писали, что она ложилась в постель ради доступа к влиятельным политическим фигурам. Речь шла о республиканцах из национальной стрелковой ассоциации. Вопрос, который Бутина однажды задала кандидату в президенты Дональду Трампу, крутили в эфирах едва ли не каждый день.В конце апреля Мария Бутина признала себя виновной и вашингтонская судья Таня Чаткэн приговорила ее к 18 месяцам заключения. Ровно столько и просила прокуратура. Несогласие с позицией обвинения могла бы грозить Марии многими годами за решеткой. Как умеет давить американская машина наказаний — Бутина ощутила на себе, когда три месяца провела в одиночной камере, где на прогулки выводили только ночью."Я была удивлена таким суровым приговором. За нерегистрацию иноагента мне дали столько же, сколько человеку, который продавал секретную информацию Китаю. Это позор американского правосудия", — сказала Бутина.Согласно данным из базы федерального бюро тюрем на свободу Мария Бутина должна была выйти 5 ноября, но срок оказался чуть короче. В Москву россиянка, скорее всего, вылетит в ближайшие дни, а может даже часы. По особому Марию, конечно, ждут и в ее родном Барнауле.