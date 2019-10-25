Вышла первая серия документального фильма Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл. Пользователи Сети пришли к выводу, что для принца Гарри и Меган Маркл сын Елизаветы II является настоящим примером.

Вышлапервая серия документального фильма "Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл".Пользователи Сети пришли к выводу, что для принца Гарри и Меган Маркл сын ЕлизаветыII являетсянастоящим примером.Многие уже успелисравнить мировоззрение и ценности наследника престола с поступками его сыновейГарри и Уильяма. Ленту уже назвали уроком для Меган Маркл и принца Гарри. Вфильме показана скромная жизнь принца Чарльза.Материал дополняется