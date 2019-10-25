Вышла
первая серия документального фильма Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл.
Пользователи Сети пришли к выводу, что для принца Гарри и Меган Маркл сын Елизаветы
II является
настоящим примером.
Вышла
первая серия документального фильма "Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл".
Пользователи Сети пришли к выводу, что для принца Гарри и Меган Маркл сын Елизаветы
II является
настоящим примером.
Многие уже успели
сравнить мировоззрение и ценности наследника престола с поступками его сыновей
Гарри и Уильяма. Ленту уже назвали уроком для Меган Маркл и принца Гарри. В
фильме показана скромная жизнь принца Чарльза.
Материал дополняется