Завершился очередной тур регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Канадский Эдмонтон Ойлерз на своем льду принимал Вашингтон Кэпиталз. Гости начали за здравие и даже вели в счете 3:1, но однако пропустили в концовке три гола и в итоге проиграли в овертайме – 3:4.

Завершился очередной тур регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Канадский "Эдмонтон Ойлерз" на своем льду принимал "Вашингтон Кэпиталз". Гости начали "за здравие" и даже вели в счете 3:1, но однако пропустили в концовке три гола и в итоге проиграли в овертайме – 3:4.После того, как "нефтяник" Нерс открыл счет на 13-й минуте, трижды забивали "капиталисты". Врана и дважды россиянин Александр Овечкин, казалось, обеспечили гостям солидный задел к середине второго периода. Но "Эдмонтон" не собирался сдаваться и в итоге усилиями Драйзайтля (дважды) и Макдэвида сумел спасти почти проигранный матч.