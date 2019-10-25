В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день и уже в первом матче отличились российские легионеры. Артемий Панарин забил гол за Нью-Йорк Рейнджерс, а его одноклубник Павел Бучневич сделал голевой пас в игре против Буффало Сейбрз. Рейнджеры выиграли – 6:2.

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день и уже в первом матче отличились российские легионеры. Артемий Панарин забил гол за "Нью-Йорк Рейнджерс", а его одноклубник Павел Бучневич сделал голевой пас в игре против "Буффало Сейбрз". "Рейнджеры" выиграли – 6:2.Панарин открыл счет на 11-й минуте, затем его одноклубники Хауден и Строум довели счет до 3:0. В дальнейшем Сканделла и Соботка "размочили" результат, однако Деанджело, которому ассистировал Бучневич, снова Строум и Лемье принесли хозяевам льда победу в Нью-Йорке.