Популярный актер стал
гостем ютуб-шоу Осторожно, Собчак. В интервью Александр
Петров сделал откровенное признание.
Популярный актер стал
гостем ютуб-шоу "Осторожно, Собчак". В интервью Александр
Петров сделал откровенное признание.
Артист рассказал о
том, как изображал мастурбацию в фильме "Текст" режиссера Клима Шипенко.
По сюжету герой Александра Петрова находит эротическое видео с персонажем Кристины
Асмус в чужом телефоне
и начинает себя ублажать.
Ксения Собчак отметила,
что Александр Петров держится в сцене довольно скованно. Замечание вызвало у звезды недоумение. "А что он должен был там сделать? Снять штаны, подойти к
зеркалу или выйти на балкон, чтобы наяривать?" – удивился актер.
Петров признался, что
снимать пикантный эпизод было смешно. "В комнате сидят трое мужиков, один из
них мастурбирует. В какой-то момент мы засмеялись", – поделился он.
24 Авг 2019 в 11:13 PDT
Кроме того, в беседе с женой
режиссера Константина Богомолова артист заявил, что у него есть весьма
нестандартный способ расслабиться после тяжелого рабочего дня. признался,
что старается регулярно ходить в баню. Он уверен, что это место уравнивает людей.
"У нас с друзьями возникла традиция ходить
в баню при первой возникающей возможности. В бане генералов нет.
Там все голые, и неважно, какой у тебя достаток или
какой у тебя чин. В этом смысле там можно просто быть собой", -
рассказал . Он отметил, что в бане возникает приятное
ощущение того, будто он наедине с собой, но в присутствии
других.