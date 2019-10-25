Популярный актер стал гостем ютуб-шоу Осторожно, Собчак. В интервью Александр Петров сделал откровенное признание.

Популярный актер сталгостем ютуб-шоу "Осторожно, Собчак". В интервью АлександрПетров сделал откровенное признание.Артист рассказал отом, как изображал мастурбацию в фильме "Текст" режиссера Клима Шипенко.По сюжету герой Александра Петрова находит эротическое видео с персонажем КристиныАсмус в чужом телефонеи начинает себя ублажать.Ксения Собчак отметила,что Александр Петров держится в сцене довольно скованно. Замечание вызвало у звезды недоумение. "А что он должен был там сделать? Снять штаны, подойти кзеркалу или выйти на балкон, чтобы наяривать?" – удивился актер.Петров признался, чтоснимать пикантный эпизод было смешно. "В комнате сидят трое мужиков, один изних мастурбирует. В какой-то момент мы засмеялись", – поделился он.24 Авг 2019 в 11:13 PDTКроме того, в беседе с женойрежиссера Константина Богомолова артист заявил, что у него есть весьманестандартный способ расслабиться после тяжелого рабочего дня. признался,что старается регулярно ходить в баню. Он уверен, что это место уравнивает людей."У нас с друзьями возникла традиция ходитьв баню при первой возникающей возможности. В бане генералов нет.Там все голые, и неважно, какой у тебя достаток иликакой у тебя чин. В этом смысле там можно просто быть собой", -рассказал . Он отметил, что в бане возникает приятноеощущение того, будто он наедине с собой, но в присутствиидругих.