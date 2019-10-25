Вы это уже почувствовали на себе?

Вы это уже почувствовали на себе? Нашу планету захлестнул поток солнечной активности, который большинству известен как магнитная буря. Она возникла на Солнце и, по расчетам ученых, будет бушевать как минимум три дня.Магнитные бури способны провоцировать скачки артериального давления, сбои сердечного ритма и мигрени у людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуют не пропускать прием лекарств и больше бывать на воздухе. Но чаще скорая выезжает к здоровым, но внушаемым людям. Им тоже советуют — на воздух.Наибольшую опасность магнитные бури несут космическим спутникам: отказ электроники, потеря орбиты.За тем, чтобы спутники не дали сбой, следят в ЦУПе. Следить за тем, чтобы не дал сбой организм, придется самим. Магнитных бурь за год может быть несколько — или даже несколько десятков. Но эта отличается своей продолжительностью, так что внимательным стоит быть до конца выходных, пока буря не утихнет. Сообщили "Вести".