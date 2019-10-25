В подмосковном Лыткарино срочно эвакуировали школу после сообщения о подозрительном предмете. Пожарные и медики оперативно прибыли на место происшествия. Дорожное движение на близлежащих ..

В подмосковном Лыткарино срочно эвакуировали школу после сообщения о подозрительном предмете. Пожарные и медики оперативно прибыли на место происшествия. Дорожное движение на близлежащих улицах было временно перекрыто.Экстренные службы провели тщательную проверку здания. При осмотре подозрительных предметов не было обнаружено. "Угрозы для жизни людей обнаружено не было, занятия возобновились", – приводит официальное сообщение .