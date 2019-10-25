В Вологодской области задержали местного жителя, который угрожал расправой полицейскому. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает . Инцидент произошел в сентябре в деревне ..

В Вологодской области задержали местного жителя, который угрожал расправой полицейскому. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает .Инцидент произошел в сентябре в деревне Тудозеро. В ходе проверки условий жизни неблагополучной семьи специалисты обратили внимание на серьезные нарушения: в доме отсутствовали отопление и еда.Эксперты изъяли ребенка из семьи и отправили в больницу для обследования. Глава семейства попытался остановить полицейских. Разъяренный мужчина схватил стул и замахнулся им на стража порядка, угрожая расправой.