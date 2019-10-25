Неудивительно, что назойливых журналистов боятся не только сами знаменитости, но и их дети. Так с помощью подарка Филиппа Киркорова дети Галкина удрали от папарацци.

Неудивительно, что назойливых журналистов боятся не только сами знаменитости, но и их дети. Так с помощью подарка Филиппа Киркорова дети Галкина удрали от папарацци.Забавной нарезкой из видео популярный комедиант поделился на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В первом отрывке из серии роликов хорошо видно, как близняшки Лиза и Гарри катаются на игрушечной розовой карете с принцессами. Ребята веселятся, однако как только Максим подходит с камерой ближе к средству передвижения, брат с сестрой вдруг начинают убегать от него.Уже после, когда карета останавливается, у Галкина появляется шанс расспросить своих ненаглядных чад, от кого они удирали. Ответ, видимо, поразил юмориста до глубины души. Сперва юная красотка-дочь заявила отцу, что они с братом оторвались, а на закономерный вопрос "от кого?", девочка ответила просто и наивно: "От папарацци". Впрочем, вскоре находящийся за рулем "удалой кибитки" Гарри нажал на газ, и транспорт близняшек укатил в закат под крики: "АААА, папарацци!".Стоит отметить, что карета является подарком близкого друга семьи Пугачевой и Галкина – Филиппа Киркорова. Гламурное средство передвижение, видимо, настолько понравилось ребятам, что именно на нем они решили скрываться от вездесущих назойливых журналистов.25 Окт 2019 в 3:46 PDTВ свою очередь поклонники звездной семьи также не остались в стороне от происходящего. Многие умилились проделкам Лизы и Гарри, а некоторые от души посмеялись: "Ааа папарация🤣🤣🤣" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Золотые детки. Чувство юмора кстати, явно передалось😂", "Мне всегда этих видео мало!!! Милые детки, можно бесконечно смотреть! Заряд позитива ♡".