На европейской части России ожидается вторжение холодного воздуха в северные регионы. В средней полосе теплый воздух удержит свои позиции до начала следующей недели.

На европейской части России ожидается вторжение холодного воздуха в северные регионы. В средней полосе теплый воздух удержит свои позиции до начала следующей недели.В Москве будет облачно, в воскресенье местами пройдет небольшой дождь, температура днём +12, +15, ночью не ниже +6, +9.В Санкт-Петербурге в субботу ожидаются дожди, но будет тепло +10, +12, в воскресенье похолодает до +2, +4.На Русском Севере пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В Мурманске в субботу около 0, в воскресенье -3, -5. В Архангельске в субботу +7, в воскресенье 0, -2. В Сыктывкаре +3, +6, дождь.В Черноземье, в антициклоне – тихо, солнечно и тепло. В Липецке, Белгороде и Воронеже +15, +17.На погоду в регионах Верхней Волги окажет влияние циклон, здесь будет ветрено, местами пройдут дожди. В Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле и Казани +8, +11. На Средней и Нижней Волге, в антициклоне будет солнечно и без осадков. В Пензе и Самаре +12, +14, в Саратове и Волгограде +16, +19, в Астрахани до +21.На Юге ожидается теплая, солнечная, сухая погода. В Крыму +21, +23, в Ростове-на-Дону +17, +20, в Краснодаре и Сочи +20, +23.На Урале, благодаря циклону, будет облачно, ветрено, временами пройдут дожди. В Ижевске, Уфе, Екатеринбурге и Челябинске +5, +8.Облачной будет погода в Западной Сибири. В Омске потеплеет, в субботу +4, +7, в воскресенье +7, +10. В Новосибирске и Томске +3, +6, пройдут сильные дожди.На юге Дальнего Востока дожди пройдут только в субботу. В Хабаровске и Владивостоке +8, +10.