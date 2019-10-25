Скандально известный боец смешанного стиля Конор Макгрегор после высказываний на пресс-конференции в Москве, которая прошла накануне в четверг, привлек к себе внимание. На этот раз со стороны поклонников российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Скандально известный боец смешанного стиля Конор Макгрегор после высказываний на пресс-конференции в Москве, которая прошла накануне в четверг, привлек к себе внимание. На этот раз со стороны поклонников российского бойца Хабиба Нурмагомедова.Во время общения с журналистами Макгрегор резко высказывался в адрес действующего чемпиона UFC и его соотечественников: "Хабиб боится реванша. Все мы знаем, кто такие дагестанцы. Они бегут и боятся. Вы видели, как он на прошлой неделе убежал с пресс-конференции в Москве. Я тут, а где Хабиб со своей командой? Он улетел из страны, хотя я живу в центре Москвы. Он бежит, и это типично для дагестанцев".В итоге вечером четверга возле отеля "Ритц-Карлтон" в центре столицы, где и остановился одиозный ирландец, стали собираться группы недовольных его высказываниями поклонников Нурмагомедова. Они дожидались выхода Макгрегора.Вот такая обстановка сейчас около отеля в Москве, где живёт Конор