Уйдя за грибами, она забыла дорогу домой

В Камешковском районе сотрудники ГИБДД нашли в лесу 55-летнюю местную жительницу, пропавшую несколько часов назад, уйдя за грибами. Женщина смогла лишь позвонить сыну и сказать, что потеряла дорогу домой, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Зафиксировав вызов от сына, потерявшейся женщины, сотрудники полиции немедленно направились в лес. В течение нескольких часов они бродили среди деревьев, пытаясь найти грибницу. К вечеру она отозвалась на крики полицейских. Увидев их. Она, не сдерживая радости, бросилась выражать благодарность за помощь.Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Сотрудники ГИБДД доставили её домой.