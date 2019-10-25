Жители Уфы рассказали в социальных сетях, что в пятницу, 25 октября, по улицам города гуляли полуголые мужчины. По словам очевидцев, они были в подгузниках, гольфах и чепчиках. Многие ..

Жители Уфы рассказали в социальных сетях, что в пятницу, 25 октября, по улицам города гуляли полуголые мужчины. По словам очевидцев, они были в подгузниках, гольфах и чепчиках.Многие пользователи предположили, что молодые люди приняли участие в тренинге личностного роста. Некоторые комментаторы были возмущены выходкой мужчин. "Эти ребята потеряли свою честь, мужчинами их никак не назовешь", – приводит слова одного из пользователей .