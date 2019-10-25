Рэпера Эминема вызвали на допрос после угроз президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Как уточняет телеканал , речь идет об импровизации, которую артист исполнил на церемонии BET Hip Hop ..

Рэпера Эминема вызвали на допрос после угроз президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Как уточняет телеканал "", речь идет об импровизации, которую артист исполнил на церемонии "BET Hip Hop Awards" в 2017 году. Тогда музыкант назвал бизнесмена "камикадзе, который, возможно, вызовет ядерный холокост".Отмечается, что секретную службу Америки могла также заинтересовать песня Эминема под названием Revival. В этой композиции музыкант жестко высказался в адрес дочери американского лидера Иванки Трамп, сообщаетНапомним, рэпер Эминем приобрел популярность в начале 2000-х годов. За свою карьеру он выпустил 12 альбомов. Последняя пластинка увидела свет в 2018 году, передает . Артист является обладателем 15 премий Грэмми.