Известный блогер Лена Миро считает, что Яна Рудковская страдает комплексами. К такому выводу обозревательница пришла, заглянув в инстаграм-аккаунт музыкального продюсера. Миро сравнила страницу Рудковской в соцсети с профилем телеведущей Ксении Собчак.

Известный блогер Лена Миро считает, что Яна Рудковскаястрадает комплексами. К такому выводу обозревательница пришла, заглянув в инстаграм-аккаунтмузыкального продюсера. Миро сравнила страницу Рудковской в соцсети с профилемтелеведущей Ксении Собчак.По словам блогера, ей неприятны обе светские львицы. Однако,несмотря на негатив к обеим, к Яне она испытывает чувство жалости, а к Ксении– нет.Уровень внешней привлекательности Ксении Собчак, по мнениюблогера, – ниже среднего. Между тем телеведущая, "как минимум, стараетсяпринять или же искренне верит в то, что хороша собой", поэтому сильно неретуширует свои снимки в соцсетях.Внешность звезды в профиле в "Инстаграм" и вреальности мало чем отличаются. "В общем-то, поведение взрослой женщины, невызывающее у меня чувства жалости", – отметила блогер в своем ЖЖ.10 Окт 2019 в 10:40 PDTРудковская же, отмечает обозревательница, злоупотребляет Фотошопом.Якобы в реальной жизни Яна выглядит хуже, чем хочет казаться в социальныхсетях."Рудковская в реальной жизни – это пожилая женщина с тяжелым,некрасивым лицом. Пусть и неглубоко древняя, но уже вполне себе бабушка. В своемже уютненьком Инстаграмчике Рудковская – это относительно молодая женщина сприятным лицом. Женщина, которая выглядит на поколение моложе, чем настоящаяЯна. Женщина, которая играет совершенно в другой лиге, чем настоящая Яна", -рассудила Лена Миро.23 Окт 2019 в 9:39 PDTТакое поведение, по словам обозревательницы, выдаетее неуверенность в себе. Комплексы, вкупе с публичными истериками, вызываютжалось."Так и хочется этускукоженную Яну распрямить и сказать: "Да хватит уже ссать-то, а? Ведь бабкауже. Пора за ум взяться и перестать вести себя, как осиновый лист впуленепробиваемом жилете. Расслабься уже. Забей. Просто живи". Хотя бы, как это делает ",– резюмировала скандальный блогер.