Известный блогер Лена Миро считает, что Яна Рудковская
страдает комплексами. К такому выводу обозревательница пришла, заглянув в инстаграм-аккаунт
музыкального продюсера. Миро сравнила страницу Рудковской в соцсети с профилем
телеведущей Ксении Собчак.
Известный блогер Лена Миро считает, что Яна Рудковская
страдает комплексами. К такому выводу обозревательница пришла, заглянув в инстаграм-аккаунт
музыкального продюсера. Миро сравнила страницу Рудковской в соцсети с профилем
телеведущей Ксении Собчак.
По словам блогера, ей неприятны обе светские львицы. Однако,
несмотря на негатив к обеим, к Яне она испытывает чувство жалости, а к Ксении
– нет.
Уровень внешней привлекательности Ксении Собчак, по мнению
блогера, – ниже среднего. Между тем телеведущая, "как минимум, старается
принять или же искренне верит в то, что хороша собой", поэтому сильно не
ретуширует свои снимки в соцсетях.
Внешность звезды в профиле в "Инстаграм" и в
реальности мало чем отличаются. "В общем-то, поведение взрослой женщины, не
вызывающее у меня чувства жалости", – отметила блогер в своем ЖЖ.
10 Окт 2019 в 10:40 PDT
Рудковская же, отмечает обозревательница, злоупотребляет Фотошопом.
Якобы в реальной жизни Яна выглядит хуже, чем хочет казаться в социальных
сетях.
"Рудковская в реальной жизни – это пожилая женщина с тяжелым,
некрасивым лицом. Пусть и неглубоко древняя, но уже вполне себе бабушка. В своем
же уютненьком Инстаграмчике Рудковская – это относительно молодая женщина с
приятным лицом. Женщина, которая выглядит на поколение моложе, чем настоящая
Яна. Женщина, которая играет совершенно в другой лиге, чем настоящая Яна", -
рассудила Лена Миро.
23 Окт 2019 в 9:39 PDT
Такое поведение, по словам обозревательницы, выдает
ее неуверенность в себе. Комплексы, вкупе с публичными истериками, вызывают
жалось.
"Так и хочется эту
скукоженную Яну распрямить и сказать: "Да хватит уже ссать-то, а? Ведь бабка
уже. Пора за ум взяться и перестать вести себя, как осиновый лист в
пуленепробиваемом жилете. Расслабься уже. Забей. Просто живи". Хотя бы, как это делает ",
– резюмировала скандальный блогер.