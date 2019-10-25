Телеведущая Регина Тодоренко странно поздравила собственного мужа.
Сегодня, 25 октября, Влад Топалов отмечает 34-летие.
Телеведущая Регина Тодоренко странно поздравила собственного мужа.
Сегодня, 25 октября, Влад Топалов отмечает 34-летие.
В честь праздника Регина опубликовала совместное селфи с избранником в личном "Инстаграм". "С днем варения, мой пухлый друг! Жирная курочка, я
люблю тебя сильно!!! И с годовщиной!!!" – подписала фото Тодоренко.
Супруги отдыхают в Палермо. Регина записала "Сториз"
для своих подписчиков с балкона гостиничного номера. Телеведущая сообщила, что
с самого утра певца изводит несварение.
"Пока Владислав Михайлович празднует свой день рождения в
туалете. Я хочу поделиться с вами такой вот радостью: мы празднуем сегодня свою
первую годовщину в Сицилии", – рассказала звезда.
Судя по всему, Топалов быстро оправился от дискомфорта в животе
– уже через несколько часов пара отправилась на автобусную экскурсию по столице
Сицилии. Побывали звезды и в местном парке. Там знаменитостей застал ливень.
прятались от дождя под раскидистыми ветвями
дерева. Звезды сидели в обнимку и наслаждались моментом.
Напомним, официально стали
мужем и женой в 2018 году. Праздник тогда устроить не удалось – телеведущая была
на сносях.
В итоге свадьбу играли только летом 2019 года. Торжество состоялось
в Италии. В Соренто вместе с женихом и невестой отправились самые близкие
друзья.
25 Окт 2019 в 1:55 PDT