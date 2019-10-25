Голливудская красотка Дженнифер Энистон раскрыла свой рецепт красоты. По ее словам, ей не сильно-то приходится ограничивать себя в еде.

Голливудская красотка Дженнифер Энистон раскрыла свой рецепт красоты. По ее словам, ей не сильно-то приходится ограничивать себя в еде.50-летнюю актрису знают и любят как звезду сериала "Друзья". Неделю назад она открыла страничку в "Инстаграм" и случайно установила мировой рекорд. Поклонники регулярно восхваляют красоту обожаемой артистки, несмотря на ее возраст. Однако как же ей удается сохранять молодость?По словам Дженнифер, ей приходится сидеть на жесткой диете, которая, по мнению актрисы, помогает ей оставаться молодой и привлекательной. Обладательница престижной кинонаграды "Золотой глобус", как издание The Guardian, очень жестко следит за принципами так называемого "прерывистого голодания".Сутки Энистон разделены на временные отрезки. Так 16 часов к ряду голливудская красотка голодает и лишь в оставшиеся восемь позволяет себе принимать твердую пищу. Впрочем, она уточнила, что такая диета не наносит урон здоровью, т.к. в часы голодания также входит и сон. Таким образом, актриса рассказала, что завтрак у нее начинается в 10 утра, а ужин завершается к 6 вечера.Тем не менее, похоже, знаменитость не столь тверда в своей манере питания. Конечно, несмотря на жесткий тайминг, звезда может позволить себе есть все, что угодно, но этого не достаточно. Поэтому Дженнифер периодические устраивает себе "читерский день".21 Окт 2019 в 10:40 PDTВо время читмила женщина употребляет сок сельдерея. Кроме того, справиться с голоданием ей помогают медитации и регулярные тренировки. Энистон не раз отмечала, что занимается в зале не менее пяти раз в неделю. Результат заметен не только ей. Так ее коллега по миру шоу-бизнеса Риз Уизерспун регулярно обращается к звезде "Друзей" за советами по красоте.