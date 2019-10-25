В сегодняшнем выпуске Пусть говорят на Первом канале обсудили жизнь Анастасии Заворотнюк после слухов о ее якобы онкологическом заболевании. Присутствующие в студии звезды и эксперты пришли к выводу, что необходимо уважать право звезды сериала Моя прекрасная няня на частную жизнь.

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" на Первом канале обсудили жизнь Анастасии Заворотнюк после слухов о ее якобыонкологическом заболевании. Присутствующие в студии звезды и эксперты пришли квыводу, что необходимо уважать право звезды сериала "Моя прекрасная няня" на частную жизнь.Среди прочих на записи программы присутствовала женазаслуженного артиста России Виктора Проскурина Ирина Хонда. Супруга актеравысказала слова поддержки Анастасии Заворотнюк и ее родственникам: "От именисвоей семьи я могу сказать: ребят, держитесь, потому что все в жизни бывает, онидолжны справиться".По словам Ирины Хонды, несколько лет назад врачи нашли у еесупруга онкологическое заболевание. Это было непростое время для всех ееблизких.Хонда узнала о болезни Проскурина по телевизору. Онасмотрела свежее интервью с участием мужа, где тот неожиданно сказал о диагнозе. Для Ирины это было громом средиясного неба.Все закончилось благоприятно. Артисту вовремя назначили лечение, рак удалосьпобедить. Проскурин, как оказалось, запрещал навещать его в больнице – артист общалсяс близкими только по телефону.Супруга заслуженного артиста прекрасно понимает нежеланиераскрывать детали болезни. "Я вот бы что сказала по этому поводу: а какуюцель ты ставишь, рассказывая о себе, что тебе плохо? Ты манифестируешь, чтобытебя пожалели, или ты становишься примером, как справиться с этим. Есть многопримеров, много артистов – Фриске и остальные, которые приводили свою болезнь,как борьбу духа человеческого над той ситуацией, в которой они оказались. Если Настязахочет об этом сказать, надеюсь, что у нее хорошая ситуация, она приметрешение и скажет об этом", – заявила Ирина Хонда в эфире .