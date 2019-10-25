В новом выпуске шоу Секрет на миллион гостем стал певец Стас Пьеха. Откровения, подчас шокирующие, не оставили равнодушной ведущую Леру Кудрявцеву.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-10-2019-reanimaciya-kudryavceva-razvolnovalas-ot-shokiruyushhix-podrobnostej.html" target="_blank">Реанимация: Кудрявцева разволновалась от шокирующих подробностей</a> - В новом выпуске шоу Секрет на миллион гостем стал певец Стас Пьеха. Откровения, подчас шокирующие, не оставили равнодушной ведущую Леру Кудрявцеву.
[url=https://33live.ru/novosti/25-10-2019-reanimaciya-kudryavceva-razvolnovalas-ot-shokiruyushhix-podrobnostej.html]Реанимация: Кудрявцева разволновалась от шокирующих подробностей[/url] - В новом выпуске шоу Секрет на миллион гостем стал певец Стас Пьеха. Откровения, подчас шокирующие, не оставили равнодушной ведущую Леру Кудрявцеву.