Ребенок провалился в канализацию во время прогулки с матерью. На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как женщина в панике бросается к люку и поднимает чугунную крышку. Прохожие ..

Ребенок провалился в канализацию во время прогулки с матерью. На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как женщина в панике бросается к люку и поднимает чугунную крышку. Прохожие помогают матери вытащить малыша из ловушки.По информации различных СМИ, инцидент произошел в Санкт-Петербурге, Казани или Набережных Челнах. В настоящее время правоохранители выясняют, какие травмы получил ребенок. Устанавливаются лица, ответственные за случившееся, передает .