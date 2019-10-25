48-летняя оперная певица восхитила поклонников стильным образом. Анна Нетребко разместила в Инстаграме снимок, говорящий о ее безупречном вкусе.

48-летняя оперная певица восхитила поклонников стильным образом. Анна Нетребко разместила в "Инстаграме" снимок, говорящий о ее безупречном вкусе.Для прогулки по улицам Минска знаменитость выбрала юбку-миди карамельно-коричневого цвета и шелковую блузку темно-синего оттенка на одно плечо. Удачный ансамбль Анна Нетребко дополнили широкая бархатная повязка на волосах, крупные солнцезащитные очки, высокие сапоги с интересной отделкой и сумка, по форме напоминающая глиняный горшок.Подписчики оценили образ , осыпая звезду комплиментами. "Такой стильный образ", "Оперная дива, а по совместительству еще и шикарная фотомодель", "Фантастический вкус! Очень круто и стильно!", "Вау! Какой крутой прикид!", – задохнулись от восторга фолловеры в комментариях.24 Окт 2019 в 9:25 PDT