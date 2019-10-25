Солист группы Руки Вверх! решил расставил все точки над i. Сергей Жуков прокомментировал слухи о том, что его семью скоро ждет пополнение.

Солист группы "РукиВверх!" решил расставил все точки над i. Сергей Жуковпрокомментировал слухи о том, что его семью скоро ждет пополнение.Артистоткровенно рассказал о личной жизни. Он отреагировал на разговоры о том, что его супруга Регина Бурд ждет ребенка.Сергей Жуков заверил, что они с возлюбленной вовсе не против родить еще одногомалыша, но пока это остается только мечтой.Материал дополняется