Солист группы Руки
Вверх! решил расставил все точки над i. Сергей Жуков
прокомментировал слухи о том, что его семью скоро ждет пополнение.
Солист группы "Руки
Вверх!" решил расставил все точки над i. Сергей Жуков
прокомментировал слухи о том, что его семью скоро ждет пополнение.
Артист
откровенно рассказал о личной жизни. Он отреагировал на разговоры о том, что его супруга Регина Бурд ждет ребенка.
Сергей Жуков заверил, что они с возлюбленной вовсе не против родить еще одного
малыша, но пока это остается только мечтой.
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