Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 29 октября, в Москву придет резкое похолодание. Днем температура воздуха составит +5...+6 градусов. Местами ожидаются ..

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 29 октября, в Москву придет резкое похолодание. Днем температура воздуха составит +5...+6 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки – дождь и даже мокрый снег, передает ТАСС.Синоптик добавил, что ближайший понедельник, 28 октября, станет переходным днем. Днем столбики термометров поднимутся до +7...+12 градусов. Такая же температура будет и ночью. Прогнозируются небольшой дождь и облачность, сообщает "".