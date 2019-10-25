День миграционной грамотности прошел в опорном вузе региона. Сотрудники УМВД рассказали иностранным студентам об их правах и обязанностях.

День миграционной грамотности прошел в опорном вузе региона. Сотрудники УМВД рассказали иностранным студентам об их правах и обязанностях.С 1 ноября вступают в силу новые правила, по которым иностранные граждане могут учиться и работать в России. Например, у тех, кто получил российское образование появится привилегия - они смогут получить разрешение на временное проживания без учета квот. А отличникам, получившим диплом, дадут вид на жительство, минуя стадию разрешения на временное проживание.Надир, студент ВлГУ из Таджикистана: "Изучение русского языка было важным для меня с самого детства, и я увлекался этим языком, и я хотел развить свой язык и при этом получить высшее образование. В ходе данного мероприятия я получил много важной информации, и это мероприятие было полезным для меня."