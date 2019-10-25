США подтвердили готовность оставить в Сирии 500 своих военных для охраны нефтяных месторождений. Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источники в администрации Белого дома, что Пентагон готов направить в регион до 30 танков Абрамс. О датах проведения этой операции не сообщается.

Соединенные Штаты подтвердили готовность оставить в Сирии 500 своих военных для охраны нефтяных месторождений. Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источники в администрации Белого дома, что Пентагон готов направить в регион до 30 танков "Абрамс". О датах проведения этой операции не сообщается.Ранее Дональд Трамп объявил о желании защитить нефтяные месторождения в Сирии. В своем Twitter он написал, что месторождения, о которых идет речь, удерживались боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ), пока США не отвоевали их при помощи курдов.Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все незаконно находящиеся в Сирии иностранные военные должны покинуть территорию этой страны. По его словам, законно там находятся только российские военные силы, так как они были приглашены Дамаском. Американцы такого приглашения не получали, напоминает телеканал "Россия 24".