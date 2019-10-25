Сегодня Арбитражный суд Волго-Вятского округа в Нижнем Новогороде должен был рассмотреть жалобу трех предприятий - владельцев участка

Сегодня Арбитражный суд Волго-Вятского округа в Нижнем Новогороде должен был рассмотреть жалобу трех предприятий - владельцев участка на решение Владимирского арбитража, возвращавшего землю в госсбственность.В нижегородский суд сегодня прибыли жители Филипповского сельского поселения - активисты посещают каждое заседание по этому делу. Но заседание не состоялось.Напомним, в 2016 году участок леса в 1,5 тыс. гектаров в Киржачском районе был продан предприятию, которое намеревалось построить на этом месте мусороперерабатывающее предприятие. Местные жители выступили против, их поддержал Департамент лесного хозяйства Рослесхоза, который потребовал признать сделку недействительной и вернуть участок в государственную собственность.Татьяна Гусева, представитель инициативной группы Филипповского поселения: "К сожалению, заседание судебное было в очередной раз отложено, поскольку наши оппоненты не направили друг другу копии кассационной жалобы. На наш взгляд, это умышленно происходит, они умышленно затягивают рассмотрение дела. Основного дела, которое будет рассматриваться 5-го ноября в арбитражном суде Владимирской области по иску Рослесхоза о возврате в госсобственность 1500 га леса в Филипповском. Мы рассматриваем это как злоупотребление правом. Просто считаем, что этим делом должны заниматься правоохранительные органы."Никита Тарбеев