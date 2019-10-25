Фестиваль пройдёт в конце осени

Традиционный суздальский фестиваль «Медовуха-FEST», изначально планируемый в сентябре, пройдёт в конце осени. Зато вместо двух дней, в ноябрьские праздники, фестиваль продлится три дня.«Медовуха-FEST» стали отмечать на суздальской земле ещё в 2016 году по инициативе тогдашнего губернатора области Светланы Орловой. С тех пор он стал неотъемлемой частью жизнью жителей региона. Уже спустя год после открытия, «Медовуху-FEST» посетили 6 тысяч человек.В этом году на фестивале пройдут мастер-классы и выступления артистов. Количество приглашаемых участников должно составлять не менее 200, в числе которых:- производители медовухи, напитков брожения и других напитков;- производители продовольственной продукции из меда;- предприятия ресторанного бизнеса;- предприятия туристского бизнеса;- мастера прикладного творчества.