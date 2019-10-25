Фестиваль пройдёт в конце осени
Традиционный суздальский фестиваль «Медовуха-FEST», изначально планируемый в сентябре, пройдёт в конце осени. Зато вместо двух дней, в ноябрьские праздники, фестиваль продлится три дня.
«Медовуха-FEST» стали отмечать на суздальской земле ещё в 2016 году по инициативе тогдашнего губернатора области Светланы Орловой. С тех пор он стал неотъемлемой частью жизнью жителей региона. Уже спустя год после открытия, «Медовуху-FEST» посетили 6 тысяч человек.
В этом году на фестивале пройдут мастер-классы и выступления артистов. Количество приглашаемых участников должно составлять не менее 200, в числе которых:
- производители медовухи, напитков брожения и других напитков;
- производители продовольственной продукции из меда;
- предприятия ресторанного бизнеса;
- предприятия туристского бизнеса;
- мастера прикладного творчества.