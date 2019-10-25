В Сочи вылетевший на тротуар после ДТП автомобиль такси сбил полицейского, который обеспечивал порядок на завершившемся саммите Россия - Африка. Камера наблюдения зафиксировала момент страшной аварии.

В Сочи вылетевший на тротуар после ДТП автомобиль такси сбил полицейского, который обеспечивал порядок на завершившемся саммите "Россия — Африка". Камера наблюдения зафиксировала момент страшной аварии.ДТП произошло около трех часов утра 25 октября на улице Ленина в Адлерском районе курортной столицы России. По предварительным данным, легковушку выпихнул с проезжей части двигавшийся на большой скорости Ford. Автомобиль "Яндекс.Такси" съехал на тротуар, сбил правоохранителя и врезался в стену аптеки, после чего загорелся.На кадрах видно, как полицейского отбросило вперед, приземлился он на крышу сбившей его машины. Пожар быстро потушили, служителя закона, прибывшего на саммит из Нижнего Новгорода, госпитализировали в тяжелом состоянии. О других пострадавших ничего не сообщается.