Тем временем, запись к врачам через Интернет возобновили через суд. И не по всей области

Парадокс владимирской медицины: 15-миллионный больничный получил пациент Судогодской Центральной районной больницы имени Поспелова, когда пациенты той же больницы до недавнего времени не могли записаться на обследование к узким врачам других больниц области по системе «врач-врач». Не мог записаться пациент и самостоятельно через портал Госуслуг. Мол, за талончиком приходите лично. Или приезжайте.Обновили ПОВ такую ситуацию попал судогодец Александр Малышенко. Ему пришлось через суд добиваться законного права записаться к врачу через Интернет. Александр не смог оформить запись к гастроэнтерологу в Областную клиническую больницу через личный кабинет на портале Госуслуг. Не получил он и электронное направление к специалисту ОКБ, так как сделать это просто нет технической возможности. Все, что посоветовали судогодцу - по старинке прийти, а в случае Александра - приехать в больницу и получить талон в регистратуре. Мужчина решил обратиться в суд.Подобные проблемы у пациентов области начались ещё в прошлом году. Осенью 2018 года в региональном «Медицинском информационно-аналитическом центре» поменяли программное обеспечение. После этого система, которая установлена в каждой больнице области, просто перестала синхронизироваться.Решением судаВ ситуации судогодца судья Октябрьского районного суда города Владимира встала на сторону пациента. Суд обязал Судогодскую ЦРБ, Областную клиническую больницу и «МИАЦ» в течение месяца после вступления решения в законную силу наладить процесс электронной записи в ОКБ по принципу «врач-врач».Однако на деле решение касается только системы «врач-врач» и только жителей Судогодского района. Записаться самостоятельно через Госуслуги владимирцы так и не могут.Неужели решить ситуацию с цифровизацией владимирской медицины, на которую потратили не один миллион рублей, можно только через суд? Вопрос пока так и остаётся открытым.Альберт Русанен, председатель Владимирской региональной общественной организации «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ контроль»:«По приказу Минздравсоцразвития от 2012 года запись в электронном виде должна осуществляться через Единый портал Государственных услуг. Во Владимирской области эта возможность работает только в отношении одного учреждения здравоохранения - Областной детской клинической больницы. По данному делу мы готовим второй иск. Его суть - обязать Департамент здравоохранения, «Медицинский информационно-аналитический центр», Областную клиническую больницу обеспечить электронную запись пациентов посредством портала государственных услуг. Мы будем говорить про конкретного пациента, а дальше, после успешного решения ситуации в пользу человека, такое право будет обеспечено для всех».Директор Медицинского ин­фор­ма­цион­но-аналитического центра Иван Сметанин:«Специалисты департамента здравоохранения Владимирской области, МИАЦ и медицинских организаций провели совместную работу по устранению технического сбоя. Из-за технических проблем работа электронного сервиса была временно приостановлена. Но теперь медицинские работники большинства больниц и поликлиник могут самостоятельно записывать пациентов на консультации к областным специалистам. В перспективе к региональному сегменту Единой государственной информационной системы здравоохранения будут также подключены Областной онкологический диспансер, Собинская районная больница, Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи, Патакинская областная туберкулезная больница и Владимирский специализированный дом ребенка».