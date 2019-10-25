С эпатажным артистом случилась беда. Гоген Солнцев признался, что у него стащили телефон с интимными снимками супруги Екатерины Терешкович.

С эпатажным артистом случилась беда. Гоген Солнцев признался, что у негостащили телефон с интимными снимками супруги Екатерины Терешкович.Шоумен заявил, что преступлениесовершил его приятель. Гоген Солнцев очень переживает по поводу пропажи инадеется на помощь стражей порядка."Мой знакомый попросился у меня переночевать. Пока яспал, он вынес у меня телефон, в котором были снимки интимного содержания. Этотпарень обколол меня клофелином", – приводит слова шоуменаТакже Гоген Солнцев подчеркнул, что у него есть копия паспорта втершегося в доверие злоумышленника.Артист сообщил, что в его доме уже побывала полиция.Были сняты отпечатки пальцев. Гоген Солнцев рассказал, что у него было многовсевозможных украшений. "Сейчас проверяю, все ли на месте. Дело в том, что вмой дом одно время Катя приводила всяких бомжей. Возможно, что-то своровалиони", – поделился шоумен.16 Авг 2019 в 3:41 PDTГоген Солнцев добавил, что после уколов знакомогоуснул буквально на час. Но даже этого времени вору хватило, чтобы стащитьтелефон скандальной звезды.Напомним, ранее стало известно, что купил своейпрестарелой жене Екатерине Терешкович гроб. Более того, фрик, прославившийсяблагодаря эфирам на "России 1", заставил супругу написать завещание,потому что ее состояние ухудшается.Как писали "Дни.ру", вслучае смерти Терешкович ее двухкомнатная квартира в Москве, дача в Подмосковьеи счета отойдут ее мужу – . Достанутся ему и дорогие украшения. Взрослойже дочери Екатерины Полине достанется лишь автомобиль 1998 года выпуска. Женщинанамерена после смерти матери оспорить завещание.