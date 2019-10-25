Поклонники и журналисты сбились с ног и теряются в догадках. Действительно ли больна Анастасия Заворотнюк? У нее рак или нет? Где она находится сегодня? Специалисты по эзотерике считают, что страшная участь актрисы была давно предрешена и изменить что-то невозможно.

Поклонники и журналисты сбились с ног и теряются в догадках. Действительно ли больна Анастасия Заворотнюк? У нее рак или нет? Где она находится сегодня? Специалисты по эзотерике считают, что страшная участь актрисы была давно предрешена и изменить что-то невозможно.Последние несколько лет актриса с семьей жила в элитном коттеджем поселке близ деревни Крекшино, что в Новомосковском административном округе города Москвы. Но почти сразу после новоселья у Анастасии Заворотнюк начались серьезные проблемы...Рассказывали, что дом обошелся актрисе в 2 миллиона долларов. Своих денег не хватало и пришлось брать ипотеку в валюте. Но вскоре грянули санкции, а с ними и девальвация рубля. Настя перестала платить по счетам, стала невыездной, погрязла в тяжбах с банком. Дом словно бы отторгал ее. Правда, тогда на это никто не обратил внимания.Второй звоночек прозвенел в этом году. В прессу просочилась информация о том, что-де "прекрасная няня" неизлечимо больна – у нее 4-я стадия рака головного мозга.Специалисты по эзотерике стали выяснять, почему на валятся эти несчастья, и пришли к страшному выводу. Впрочем, для этого вовсе не нужно было быть ясновидцем – достаточно знать историю.А история нам рассказывает, что выходец из новгородских дворян, историк и один из первых русских ученых в области генеалогии Петр Крекшин был пожалован Екатериной II за свою деятельность по упорядочению сведений о жизни и деятельности Петра I землями, в том числе и той, которую позже назовут "Крекшино".В XIX веке село принадлежало родственнику Петра Крекшина – генерал-майору Василию Пашкову. В нем, согласно переписи, было "8 дворов, крестьян 40 душ мужского пола и 49 душ женского". Именно здесь писатель Лев Толстой гостил у близкого своего друга, редактора и издателя Владимира Черткова. Это факты известные.Но что на этом месте было в древности? В этом и кроется корень всех проблем Заворотнюк сегодня! В первом тысячелетии нашей эры, задолго до принятия христианства, в этом районе располагалось древнее языческое капище – культовое место, на котором устанавливались идолы языческих богов. Причем, судя по жутким находкам, поклонялись тут богине Марухе, или иначе – Морене, которую считали властительницей зла, неизлечимых болезней и смерти. Именно она была причиной лютых зим на Руси, ненастных ночей, эпидемий и войн. Именно поэтому с именем Морены созвучны многие страшные слова "мор", "морок", "мрак" и даже "смерть". И, чтобы ее задобрить, на капище приносились кровавые жертвы – чаще всего младенцев.15 Окт 2019 в 3:12 PDTПозже, после крещения Руси, это место стало считаться проклятым – слишком уж много крови здесь было пролито. "Кровь всегда требует новой крови – такой закон темного мира, – пояснил "Дни.ру" знаменитый колдун Артем Бесов. – На месте древних капищ нельзя ничего строить, пасти скот и выращивать фрукты – слишком сильна темная энергетика. Тут умирает все живое – языческие боги никуда не делись, их сила тоже сохранилась, хотя их и приказали при христианстве забыть. И рак – только одна из смертельных болезней, которую духи смерти могут наслать на тех, кто их тревожит".