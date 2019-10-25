Затеянная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа будет проводиться под следующего главу государства. Батька хочет облегчить ношу своего преемника и снять с его плеч значительную часть полномочий.

Затеянная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа будет проводиться под следующего главу государства. Батька хочет облегчить ношу своего преемника и снять с его плеч значительную часть полномочий.В ноябре пройдут выборы в парламент Белоруссии. Лукашенкоранее говорил, что ему будет нужен "талантливый парламент", которомуможно будет передать часть полномочий в рамках конституционной реформы.Кроме того, для белорусского лидера это хорошая возможностьпродемонстрировать Западу демократичность его режима. На прошлых выборах проверкузападных "партнеров" Лукашенко прошел. Тогда в парламент республикипрошли два оппозиционных кандидата, пишет "Газета.ру".После этого отношения Минска с Западом сдвинулись с мертвойточки. Лукашенко стал чаще встречаться с представителями ЕС, объявил орасширении штата американского посольства, да и в целом риторика в адрес США иЕС со стороны Батьки стала более сдержанной.Одна из особенностей белорусского парламента – его почтиполная беспартийность. К определенным политическим силам принадлежат только 16из 110 депутатов. Но в будущем это может измениться: учитывая анонсированнуюконституционную реформу, структура и роль парламента могут статьдругими."19 апреля в своем ежегодном послании к народуЛукашенко анонсировал изменения в конституции, предусматривающиеперераспределение полномочий между ветвями власти и даже возможный переход навыборы парламента по партийным спискам", – отмечает издание.Говоря о реформе, белорусский лидер признавался, что готовитее под преемника, которого хочет освободить от излишнего количества полномочий."Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая онасегодня есть", – заявил глава государства.Лукашенко – о сыне Николае: "Он главный оппозиционер в семье"— Усы Лукашенко (@mkbelarus)Последнее время об уходе Лукашенко с президентского постаговорят все чаще. Сам Батька не раз говорил, что "наелся власти".Но эксперты полагают, что белорусский лидер лукавит. Помнению политолога Александра Класковского, нажил много врагов за 25лет, и уход с президентского поста повышает для него риски. Играет роль иопасение главы государства, что преемник окажется слабее его, считает аналитик.