Подведены итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2019»

Подведены итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2019». По итогам двух этапов представлять Владимирскую область на федеральном уровне будут 8 лучших студентов 33 региона. Это учащиеся Ковровского медицинского, Гусевского стекольного, Владимирского авиамеханического колледжа, Муромского колледжа радиоэлектронного приборостроения и по два студента из филиала Российской академии народного хозяйства и ВлГУ. Финал для студентов профобразовательных организаций пройдет с 5 по 9 ноября в Казани, а финал для студентов вузов – с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону."Радио России-Владимир"