Киностудия Союзмультфильм предложила заменить стандартные звонки в школах Москвы на фрагменты песен из известных мультипликационных фильмов. Инициативу поддержала гимназия Российского университета транспорта (РУТ).
Киностудия "Союзмультфильм" предложила заменить стандартные звонки в школах Москвы на фрагменты песен из известных мультипликационных фильмов. Инициативу поддержала гимназия Российского университета транспорта (РУТ).
По словам глава департамента образовательных проектов
"Союзмультфильма" Галины Свечкопаловой, мелодии из всеми любимых
мультфильмов прозвучат в школах столицы 28 октября – в Международный день
анимации. "Данную акцию уже поддержали учащиеся и директора школ", -
передает ее слова пресс-служба киностудии.
Инициативу одобрили и в гимназии Российского университета
транспорта. Ее учащиеся услышат песни и мелодии, так или иначе связанные с
транспортом. "Голубой вагон", "Песенка Крокодила Гены", "Бременские музыканты",
"Винни-Пух". Ребята из начальной одними из первых поддержали такую инициативу",
– уточнила директор гимназии Оксана Мирушина.
"Союзмультфильм" – известная российская
государственная киностудия. Она выпустила более 1,5 тысячи мультипликационных
фильмов в разных техниках – рисованные, пластилиновые, кукольные. Многие фильмы
по праву вошли в золотой фонд анимационной классики.
Мультфильмы были отмечены престижными международными
наградами и стали неотъемлемой частью русской культуры.
Ранее "" писали, что Российский университет
транспорта вошел в список лучших вузов мира по версии журнала Журнал Rating
Review. Транспортный университет занял позиции в интервале между 1001 и 1100
местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу 45-58.