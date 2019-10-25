Киностудия Союзмультфильм предложила заменить стандартные звонки в школах Москвы на фрагменты песен из известных мультипликационных фильмов. Инициативу поддержала гимназия Российского университета транспорта (РУТ).

Киностудия "Союзмультфильм" предложила заменить стандартные звонки в школах Москвы на фрагменты песен из известных мультипликационных фильмов. Инициативу поддержала гимназия Российского университета транспорта (РУТ).По словам глава департамента образовательных проектов"Союзмультфильма" Галины Свечкопаловой, мелодии из всеми любимыхмультфильмов прозвучат в школах столицы 28 октября – в Международный деньанимации. "Данную акцию уже поддержали учащиеся и директора школ", -передает ее слова пресс-служба киностудии.Инициативу одобрили и в гимназии Российского университетатранспорта. Ее учащиеся услышат песни и мелодии, так или иначе связанные странспортом. "Голубой вагон", "Песенка Крокодила Гены", "Бременские музыканты","Винни-Пух". Ребята из начальной одними из первых поддержали такую инициативу",– уточнила директор гимназии Оксана Мирушина."Союзмультфильм" – известная российскаягосударственная киностудия. Она выпустила более 1,5 тысячи мультипликационныхфильмов в разных техниках – рисованные, пластилиновые, кукольные. Многие фильмыпо праву вошли в золотой фонд анимационной классики.Мультфильмы были отмечены престижными международныминаградами и стали неотъемлемой частью русской культуры.Ранее "" писали, что Российский университеттранспорта вошел в список лучших вузов мира по версии журнала Журнал RatingReview. Транспортный университет занял позиции в интервале между 1001 и 1100местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу 45-58.