До 4 млн. рублей – такую сумму мэрия готова потратить на разработку проекта реконструкции и восстановления заброшенных садов у ДТЮ.

До 4 млн. рублей – такую сумму мэрия готова потратить на разработку проекта реконструкции и восстановления заброшенных садов у ДТЮ. Проектировщику предстоит создать концепцию и дизайн-проект по сути нового городского парка. Площадь проектируемого участка - 27 гектаров. Торги по поиску подрядчика должны завершиться уже в этом году. Работы по созданию проекта в следующем. Стоимость работ включает в себя в том числе и проведение общественных слушаний. Скорее всего проектировкой будут заниматься Московские или Питерские компании."Радио России-Владимир"