Российские вина собираются особым образом выделять в меню ресторанов, например, указывать их перед импортными напитками. Роспотребнадзор и Минсельхоз поддержали эту инициативу.

Российские вина собираются особым образом выделять в меню ресторанов, например, указывать их перед импортными напитками. Роспотребнадзор и Минсельхоз поддержали эту инициативу.В министерстве уточняют, что речь идет не обо всех винах, а только о самых качественных — с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, то есть, тех, которые сделаны именно из собранного в этих районах винограда, сообщает телеканал "Россия 24".Издание "Известия" сообщает, что федерация рестораторов и отельеров не видит рисков для владельцев заведений. При этом в организации считают, что для продвижения российских вин властям стоит предложить бизнесу экономические стимулы.