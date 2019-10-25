В Перми появится детская железная дорога. Ее построят в исторической части Перми. Как сообщил Вестям Пермь замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов, дорога пройдет вдоль Камы от Перми-I до Мотовилихи.

В Перми появится детская железная дорога. Ее построят в исторической части Перми. Как сообщил "Вестям Пермь" замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов, дорога пройдет вдоль Камы от Перми-I до Мотовилихи.Концепт создания в Перми детской железной дороги разработала Свердловская железная дорога. Ее построят в исторической части города, вдоль реки Камы, от станции Пермь-1 до остановочного пункта Мотовилиха. Длина железной дороги составит 4 километра, ширина 75 сантиметров. Время в поездке будет занимать 30 минут. В районе остановки Мотовилиха планируется создать уникальное круговое депо, аналог круговых депо железных дорог XIX века.Отметим, что этот проект может быть реализован к 300-летию Перми. За основу берется аналогичный аттракцион в Екатеринбурге.