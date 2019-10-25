В этом году лучшим водителем автобуса признан Валерий Поспелов из Собинки.

В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники автомобильного транспорта. Во Владимирской области ежегодно проходит смотр-конкурс профессионального водительского мастерства. В этом году лучшим водителем автобуса признан Валерий Поспелов из Собинки. Он взял и 2 высших награды в личном первенстве- в классе автобусов МАН и ПАЗ.Валерий Поспелов, водитель автобуса: "Первый раз я на конкурс поехал в 2008 году, на ПАЗике я еще работал здесь, начинал с ПАЗика. Поехали первый раз, я занял сразу 3 место. Руководитель был рад, и с тех пор стал каждый год ездить. Потом стал выступать в 2 номинациях, уже на большом автобусе и на ПАЗике. Без медалей не приезжал никогда."В конкурсе принимали участие более 30 водителей со всей области. После сдачи экзамена по ПДД, нужно было продемонстрировать навыки профессионального вождения. Проехать змейкой, а также задним и передним ходом в ворота. Именно результат Валерия Поспелова помог победить всей команде транспортной компании, в которой он работает. В её штате - больше сотни человек. Водители, кондукторы, диспетчеры и обслуживающий персонал. В автопарке - более 20 автобусов, которые ежедневно отправляются в рейсы по всей области. Команду к конкурсу готовили инженер Владимир Гаврилов и генеральный директор Владимир Князев.Владимир Князев, генеральный директор транспортной компании: "В этом году у него пик, он занимает первые места в двух номинациях. Это в классе ПАЗ и в классе МАН, то есть такого никогда не было, и благодаря его победе, он вытаскивает всю команду на первое место."