Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Нововведение вступит в силу 1 января 2020 года, передает со ссылкой на пресс-службу ..

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Нововведение вступит в силу 1 января 2020 года, передает со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.Согласно документу, МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей в месяц. В отдельных регионах минимум достигнет 12 550 рублей за счет местных коэффициентов и надбавок, уточняет .Напомним, что размер минимальной зарплаты меняется каждый год. Он равняется прожиточному минимуму второго квартала предыдущего года.