Певица Наргиз Закирова рассказала в интервью одному из шоу на YouTube, как ее жестоко избивал бывший супруг. Своими жуткими откровениями знаменитость поделилась с Ириной Шихман.

Певица Наргиз Закирова рассказала в интервью одному из шоу на YouTube, как ее жестоко избивал бывший супруг. Своими жуткими откровениями знаменитость поделилась с Ириной Шихман.Первый раз бывший муж Наргиз поднял на нее руку спустя несколько месяцев, после того, как она переехала жить к нему на съемную квартиру. Вскоре пара рассчитывала сменить место жительство и отправиться из Казахстана в Америку. На тот момент, у Наргиз была только единственная приятельница, к которой в случае опасности она могла обратиться."Я уже была беременной от него. Это были первые месяцы как раз до того, как мы собирались уехать в Америку... Я уходила к подруге, а когда возвращалась, находила женские вещи. Что-то такое я ему сказала по этому поводу, на что он меня молча очень сильно толкнул в грудь. Я упала на кровать и ударилась головой об стену", – с ужасом певица во время эфира шоу "А поговорить?".Она отметила, что после этого избиения стали носить систематический характер. Обращаться за помощью к родным Закирова пробовала, однако ей никто не верил, ведь в миру мужчина носил образ идеального семьянина и добропорядочного любящего мужа.2 Окт 2019 в 3:21 PDT"Люди просто от него млели. Когда моя мама рассказывала, предположим, нашим родственникам о том, что там произошло то-то и то-то, они не могли поверить. Как? Он? Да в жизни невозможно поверить, что он мог. Т.е. эти люди – они еще и имеют такую... притягательность", – рассказала рок-музыкантша.Кроме того, она поведал о вопиющем случае, когда терпеть угрозу жизни и здоровья стало просто невозможно. В этот раз ее бывший супруг не ограничился синяками и гематомами. Он просто сломал Закировой челюсть, когда та отказалась присоединиться к его друзьям за столиком в ресторане. На тот момент Наргиз являлась сотрудницей заведения. и начальство не одобряло подобные фривольности на работе.Сперва супруг промолчал, когда ему было отказано, но когда пара возвращалась домой, мужчина решил все припомнить своей жене. Они шли по тротуару, когда бывший муж Закировой абсолютно молча развернулся и ударил ее в челюсть.23 Окт 2019 в 7:26 PDT"Я ему говорю: "За что?". Он мне сказал: "В следующий раз я тебя вообще убью, поняла? Я стою и понимаю, что я не могу закрыть рот, потому что челюсть у меня свернута", – рассказала женщина.Сразу после удара певица рухнула в изгородь, где ее продолжили избивать ногами. Но к счастью, на тот момент мимо проезжала полицейская машина.