С августа по октябрь в Удмуртии выросло число поддельных купюр. Так за три месяца следственными подразделениями МВД возбуждено 23 уголовных дела по ст. 186 УК РФ, передает . В региональном МВД ..

С августа по октябрь в Удмуртии выросло число поддельных купюр. Так за три месяца следственными подразделениями МВД возбуждено 23 уголовных дела по ст. 186 УК РФ, передает .В региональном МВД пояснили, что в основном подделывают пятитысячные купюры. Их "вылавливали" в Устиновском, Индустриальном и Первомайском районах Ижевска, а также в Каракулинском, Селтинском, Малопургинском и Воткинском районах Удмуртии. Чаще их отдавали в качестве платы за товар в маленьких магазинах.