С августа по октябрь в Удмуртии выросло число поддельных купюр. За три месяца следственными подразделениями МВД было возбуждено 23 уголовных дела по статье Изготовление или сбыт поддельных ..

С августа по октябрь в Удмуртии выросло число поддельных купюр. За три месяца следственными подразделениями МВД было возбуждено 23 уголовных дела по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", передает .В региональном МВД пояснили, что в основном подделывают пятитысячные купюры. Их "вылавливали" в Устиновском, Индустриальном и Первомайском районах Ижевска, а также в Каракулинском, Селтинском, Малопургинском и Воткинском районах Удмуртии. Чаще их отдавали в качестве платы за товар в маленьких магазинах.