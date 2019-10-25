С августа по октябрь в Удмуртии выросло число поддельных купюр. За три месяца следственными подразделениями МВД было возбуждено 23 уголовных дела по статье Изготовление или сбыт поддельных ..
С августа по октябрь в Удмуртии выросло число поддельных купюр. За три месяца следственными подразделениями МВД было возбуждено 23 уголовных дела по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", передает .
В региональном МВД пояснили, что в основном подделывают пятитысячные купюры. Их "вылавливали" в Устиновском, Индустриальном и Первомайском районах Ижевска, а также в Каракулинском, Селтинском, Малопургинском и Воткинском районах Удмуртии. Чаще их отдавали в качестве платы за товар в маленьких магазинах.