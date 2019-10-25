В воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. По данным Минобороны, погибли восемь человек, передает . Ещё три человека получили ..

В воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. По данным Минобороны, погибли восемь человек, передает .Ещё три человека получили ранения. Известно, что военнослужащий открыл стрельбу при пересменке, расстреляв заступающих в караул. Другие подробности не сообщаются.