В подмосковном Клину мужчина разгромил футбольный стадион на улице Чайковского. Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, злоумышленник повредил 15 пластмассовых кресел для ..

В подмосковном Клину мужчина разгромил футбольный стадион на улице Чайковского. Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, злоумышленник повредил 15 пластмассовых кресел для болельщиков и три сиденья скамейки для запасных.Правонарушителя уже задержали полицейские. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Как сообщает , местного жителя отпустили под подпиской о невыезде.