Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит выступать посредником между курдами и сирийцами.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит выступать посредником между курдами и сирийцами."Мы давно подчеркивали, что решение вопроса с устремлениями курдов, являющихся неотъемлемой частью многонационального сирийского общества, невозможно без восстановления контроля правительства САР над всей национальной территорией и границей. Готовы и далее помогать сирийским властям и курдам в выстраивании диалога по насущному вопросу", — отметил он.Также дипломат посоветовал Соединенным Штатам тратить деньги на более полезные, чем поддержка "Белых касок", цели. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что администрация США выделяет 4,5 миллиона долларов на нужды организации, напоминает телеканал "Россия 24".Кроме того, Василий Небензя заявил, что простые граждане не должны стать заложниками политизации обстановки в Сирии. Выступая на брифинге по гуманитарной ситуации в САР, он отметил, что предстоит большая работа по восстановлению страны, разрушенной террористами.