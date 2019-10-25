Актер устроил себе праздник живота. Максим Виторган поздно вечером наелся сладостей.

Актер устроил себе праздник живота. Максим Виторган поздновечером наелся сладостей.После развода с телеведущей Ксенией Собчак 47-летний актерзакрутил роман с 28-летней Нино Нинидзе. По мнению поклонников, общение смолодой возлюбленной благотворно повлияло на Максима Виторгана – он сбросил веси заметно посвежел.Как именно экс-супругу Собчак удалось так быстропреобразиться, пока загадка. Известно только, что несколько месяцев назад Максимпосещал детокс-отель, где, по его словам, ему "перезапускали лимфодренажнуюсистему". Возможно также, что Виторган сидел на диетах.Между тем накануне ночью артист, судя по всему, сорвался ипозволил себе калорийный десерт. В "Сторис" своего "Инстаграм"рассказал, что поздно вечером посетил модный московский ресторан. Знаменитостьзаказала необычное сладкое блюдо, которое было украшено фигурками из белогошоколада в виде полуразрушенных античных колонн. Максим сфотографировал кушаньедля подписчиков.Что именно заставило налегать на сладкое –неизвестно. Возможно, артист захотел поднять себе настроение после того, как в Сетизаговорили о второй беременности его экс-супруги.Напомним, вчера, 24 октября, анонимный телеграм-канал опубликовалвидео, на котором внимательные обыватели разглядели подросший животик у КсенииСобчак. В Сети вновь заговорили о возможной беременности телеведущей.