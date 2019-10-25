Актер устроил себе праздник живота. Максим Виторган поздно
вечером наелся сладостей.
Актер устроил себе праздник живота. Максим Виторган поздно
вечером наелся сладостей.
После развода с телеведущей Ксенией Собчак 47-летний актер
закрутил роман с 28-летней Нино Нинидзе. По мнению поклонников, общение с
молодой возлюбленной благотворно повлияло на Максима Виторгана – он сбросил вес
и заметно посвежел.
Как именно экс-супругу Собчак удалось так быстро
преобразиться, пока загадка. Известно только, что несколько месяцев назад Максим
посещал детокс-отель, где, по его словам, ему "перезапускали лимфодренажную
систему". Возможно также, что Виторган сидел на диетах.
Между тем накануне ночью артист, судя по всему, сорвался и
позволил себе калорийный десерт. В "Сторис" своего "Инстаграм"
рассказал, что поздно вечером посетил модный московский ресторан. Знаменитость
заказала необычное сладкое блюдо, которое было украшено фигурками из белого
шоколада в виде полуразрушенных античных колонн. Максим сфотографировал кушанье
для подписчиков.
Что именно заставило налегать на сладкое –
неизвестно. Возможно, артист захотел поднять себе настроение после того, как в Сети
заговорили о второй беременности его экс-супруги.
Напомним, вчера, 24 октября, анонимный телеграм-канал опубликовал
видео, на котором внимательные обыватели разглядели подросший животик у Ксении
Собчак. В Сети вновь заговорили о возможной беременности телеведущей.