Учёные из Китая приняли участие в круглом столе на тему Борьба с бедностью: проблемы и пути решения.

С визитом - во владимирском филиале РАНХиГС - делегация Китая, из Административного института провинции Юньнань. Вузы связывают давние деловые отношения. Вот этот раз учёные из Китая приняли участие в круглом столе на тему "Борьба с бедностью: проблемы и пути решения."Владимир и Поднебесная становятся ближе. Руководство владимирского филиала РАНХиГС встречает делегацию Китая. Директор Вячеслав Картухин подчёркивает: связи учебных заведений- академии народного хозяйства и Госслужбы и Юннаньской академии управления крепче год от года. И это весомый вклад в развитие дружеских отношений России и Китая. Точкой отсчёта "образовательного сотрудничества" стал 2006-ой год.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания Владимирской области: "Мы проводили очень интересные, полезные конференции. Тематика выбиралась, которая интересна китайской и нашей стороне, и обсуждали вопросы подготовки госслужащих и бюджетные процесс. "Делегация из Китая приехала в регион на несколько дней. Знакомство с областью гости начали с посещения достопримечательностей Владимира и Суздаля. Увиденное впечатлило, подчёркивает руководитель делегации госпожа Хуан Инлин. На встрече с руководством и преподавателями владимирского филиала РАНХиГС вице-президент Юньнаньской академии отмечает, наши страны объединяет древняя и богатая культура. В Поднебесной хорошо знакомы с творчеством российских писателей и художников. У стран есть и общие проблемы. Решать которые можно, объединив усилия. Так, за круглым столом говорили о китайском опыте повышения уровня жизни населения и борьбы с бедностью.Хуан Инлин, вице-президент Юньнаньской Академии Управления (Китай): "И мы убеждены, что только взаимное благосостояние, взаимное обогащение может привести нас к желаемой цели. Мы не должны идти к намеченной цели в одиночку. Мы обязательно должны сделать так, чтобы все смогли выбраться из бедности и прийти в светлое будущее."Участниками диалога стали российские и китайские ученые. По итогам конференции выйдет сборник докладов. На китайском и русском языках.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"