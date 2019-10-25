Жалобу в Антимонопольную службу подали ООО Чистый Владимир, ООО Биотехнологии, ООО УК УНР-17.

Московское УФАС отменило результаты торгов по выбору оператора самой крупной зоны №2, в которую входит город Владимир. Конкурс выиграла владимирская фирма "Перспектива". Жалобу в Антимонопольную службу подали ООО "Чистый Владимир", ООО "Биотехнологии", ООО УК УНР-17. По словам руководителя общественной организации «ЖКХ-Контроль» Альберта Русанена, это решение может сорвать сроки запуска мусорной реформы."Фактически областную администрацию ФАС заставит, наконец, провести честную, прозрачную, конкурентную процедуру по выбору мусорного оператора по зоне №2. На наш взгляд, нам бы не хотелось быть пророком в этом вопросе, но с 1 декабря могут возникнуть трудности с запуском мусорной реформу в зоне №2. Придётся приложить максимум усилий, чтобы провести конкурсную процедуру, утвердить тариф для победителя, заключить соглашение и выбрать по конкурсу мусороперевозящие компании. Опасения есть - захотят ли сотрудники областной администрации, во-первых, честно провести второй раз этой процедуры, во-вторых, оперативно решить возникшие вопросы."Для того, что бы избежать срыва начала реформы белый дом может назначить временного оператора по второй зоне указом губернатора."Радио России-Владимир"