Во Владимире открылась фотовыставка, посвященная хобби сотрудников службы.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают российские таможенники. Во Владимире открылась фотовыставка, посвященная хобби сотрудников службы.К примеру, начальник владимирской таможни Павел Павлов занимается скалолазанием и поднимался на Эльбрус. Таможенник Евгений Агафонов занимается поиском мест гибели летчиков Великой Отечественной войны. Павел Волков переводит для научных издательств книги с английского по зоологии и биологии. Среди владимирских таможенников есть хоккеисты, музыканты и живописцы. Что же касается профессиональной деятельности, с начала года владимирская таможня оформила 66 тысяч деклараций на товары, в госбюджет поступило 28 млрд. рублей.